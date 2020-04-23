暫停發放綠卡 川普挨批藉疫情危機打壓移民

（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國總統川普今天簽署行政命令，暫禁外籍人士取得綠卡，他宣稱這麼做是為了在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情大流行期間保障美國勞工權益，不過此舉也招致外界批評。

路透社報導，這項禁令效期60天，期滿將進行檢討，可能會再延長。部分批評人士認為，共和黨籍的川普藉這波疫情危機實行期待已久的政策目標，也就是在11月3日大選前禁止更多移民進入美國。

川普在白宮疫情例行記者會上表示：「為了保障我們偉大美國勞工，我已簽署行政命令，暫禁移民入境美國。這將確保各行各業的美國失業民眾能於經濟重啟時，率先取得工作機會。」

他也表示，這項禁令將「保留我國醫療資源」給染疫的國人。

白宮律師團隊一整天都在琢磨這項命令的文字內容，使得部分官員以為川普要等到明天才會簽署，不過幕僚透露川普迫不及待要簽署這份文件。

川普2016年部分靠著打壓移民的競選承諾成功入主白宮，也將移民問題視為總統任期的核心議題，但他試圖限制移民的許多重大行動都在法庭上受到挑戰，法律專家表示，這項行政命令也有可能面臨訴訟。

美國國土安全部官員在要求匿名的情況下表示，這項命令僅適用於於美國境外申請永久居留證（俗稱綠卡）的人士，已經在美國境內尋求調整身分的人則不受影響。

根據法新社報導，季節性勞工，諸如對美國農業勞動力至關重要的移民，仍將獲准入境；幾類綠卡申請人可也豁免於這項禁令，包括從事醫療工作的人。

川普表示，這項命令初期效期為60天，期滿可能會延長60天或更久，此外，政府也在研擬以移民為重點的第2項命令。

熟悉白宮內部辯論的消息人士透露，川普和幕僚整個週末都在討論這項行政命令，川普此舉是為了鞏固自己的選舉地盤。

這名人士表示：「他一直以來都想這麼做。如今在疫情大流行的情況下，他當然可以這麼做。」

根據美聯社報導，華府智庫移民研究中心（Center for Immigration Studies）執行董事克里科里安（Mark Krikorian）表示，這項禁令「政策效果相當有限，甚至沒什麼大不了的」。他表示，禁令「主要功能是政治性的。由於可能有15%的勞動力處於失業狀態，因此他們得做點什麼，以因應民眾此刻的擔憂。」（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1090423