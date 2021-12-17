歐盟藥品管理局建議批准兩款COVID-19藥物

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（中央社布魯塞爾16日綜合外電報導）歐盟藥品管理局（EMA）今天建議批准美國製藥Vir Biotechnology與英國葛蘭素史克藥廠（GSK）共同研發的COVID-19治療藥物，以及瑞典製藥商Sobi的抗病毒藥物。

路透社報導，EMA建議批准GSK-Vir的單株抗體藥物Xevudy與Sobi的關節炎藥物Kineret之際，各國政府正努力因應升溫的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，同時擔心迅速傳播的Omicron變異株。

根據EMA人類藥物委員會，Kineret被建議用於需要供氧、或者有嚴重呼吸衰竭風險的成年COVID-19病患。

GSK-Vir研發的藥物Xevudy，也就是Sotrovimab則被建議用於不需要供氧，但面臨疾病惡化風險的成人和青少年COVID-19患者。

EMA表示，儘管服用Xevudy伴隨少部分過敏反應，益處仍大於任何風險。

歐盟已批准6種用於抗COVID-19藥物。EMA上月批准美國雷傑納隆藥廠（Regeneron）和瑞士羅氏大藥廠（Roche）共同研發的抗體雞尾酒療法Ronapreve，以及南韓藥廠賽特瑞恩（Celltrion）研發的治療劑Rekirona緊急使用授權。

GSK-Vir的單株抗體療法Sotrovimab經實驗室研究證明對Omicron的所有突變有效。早在批准之前，歐盟藥品管理局已建議成員國使用。

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Sobi的Kineret主要用於治療類風濕性關節炎，會降低免疫系統活性，以及免疫過程中導致發炎的一種化學信使。COVID-19患者之所以發展為重症，一般認為是因免疫系統過度反應，Kineret這類藥物已顯示有助控制。

最終和正式批准將取決於歐盟執行委員會（EC），而該委員會通常會同意EMA的建議。EMA表示將向委員會提交建議以「迅速做出決定」。（譯者：陳怡君/核稿：戴雅真）1101217