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金融時報：Novavax疫苗可望下週獲歐盟批准

2021/12/17 14:28（12/17 15:20 更新）
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金融時報16日報導，美國Novavax的COVID-19疫苗可在下週獲得歐盟藥管局批准。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
金融時報16日報導，美國Novavax的COVID-19疫苗可在下週獲得歐盟藥管局批准。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社布魯塞爾16日綜合外電報導）英國「金融時報」今天報導，美國諾瓦瓦克斯醫藥公司（Novavax）的COVID-19疫苗可在下週獲得歐盟藥管局批准，之後將列入世衛緊急使用清單，Novavax股價聞聲勁揚7%。

英國「金融時報」（Financial Times）引述知情人士說法報導，等到世界衛生組織（WHO）發布緊急使用清單，或歐盟藥品管理局（EMA）批准條件式上市許可，世衛將批准Novavax疫苗。

這可為Novavax與合作夥伴印度血清研究所（Serum Institute of India）向COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）運送疫苗鋪路，向低收入國家提供另一款疫苗。

世衛組織今天表示，在開完專家小組會議後，將在未來幾天透露對Novavax疫苗的立場。

今年6月，美國後期大型試驗顯示，Novavax以蛋白質次單位製造的疫苗，有效性超過90%，可防範各種高關注變異株。

Novavax疫苗上月在印尼首度獲得緊急使用授權，正在等待日本核准，之後Novavax疫苗將由武田藥品工業公司（Takeda Pharmaceutical Co.）製造與配送。

總部設於美國馬里蘭州的Novavax已表示，可在明年1月開始商業化生產專門針對高傳染力Omicron變異株的疫苗。

Novavax目前在測試現有兩劑疫苗對防範Omicron的效力。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1101217

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