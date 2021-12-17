世界小姐決賽前爆多位佳麗確診 主辦單位急喊卡

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（中央社聖胡安16日綜合外電報導）美國民眾耶誕假期因Omicron變異株攪局而蒙上陰影之際，世界小姐決賽今天於波多黎各（Puerto Rico）登場的數小時前，爆出參賽佳麗等人確診COVID-19，主辦方宣布延期。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，於波多黎各首都聖胡安（San Juan）舉辦的世界小姐（Miss World）決賽在爆出多人染上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後，宣布延期，確診者包含97名參賽佳麗中的23人。

主辦方在選美比賽開始前幾小時發布的聲明中表示，基於參賽者、工作人員和大眾的健康及安全利益，他們正重新安排由電視轉播的世界小姐決賽時間。

馬來西亞代表團證實馬國參賽佳麗席瓦吉（Lavanya Sivaji）為確診者之一，席瓦吉正在隔離，狀況良好。

代表印尼角逐世界小姐的尤爾斯（Pricilia Carla Yules）似乎也證實自己檢測呈陽性消息，她在Instagram限時動態寫道，自己「正在復原（且）身體、心理上感覺好多」。

流行病學家瑪桑（Melissa Marzán）今天在波多黎各衛生部門的記者會中表示，與世界小姐比賽有關的38人確診，包含15名工作人員和23名參賽者；她並證實是主辦方決定延後舉辦決賽，而非波多黎各當局。

世界小姐主辦方表示，將重新安排並在未來90天內舉行決賽。

不僅世界小姐決賽遭疫情攪局，路透社報導，美國紐約百老匯數場演出因多位演員和工作人員突破性感染而被迫取消，民眾的耶誕假期也面臨Omicron變異株威脅。

美國公衛官員對確診數增加的擔憂與日俱增，他們警告，如果Omicron和Delta變異株雙夾擊造成新一波染疫潮，醫院量能恐超出負荷。

雖然各州尚未試圖實施廣泛封鎖令，但疫情的進展促使當局祭出新一輪限制，企業也已延後重返實體辦公的日期，大學改為線上考試，部分州和城市恢復口罩強制令。

美國白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）今天表示，Omicron變異株即將成為主流病毒株。佛奇也已與總統拜登商討政府因應之道。（譯者：張璦/核稿：劉學源）1101217