疫情嚴峻 英衛生大臣拒排除耶誕節前祭限制可能性

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦19日綜合外電報導）英國衛生大臣賈維德（Sajid Javid）今天拒絕排除在耶誕節前夕祭出進一步防疫限制的可能性，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株的傳播蔓延非常快速。

英國昨天通報的Omicron變異株病例激增，而且政府顧問說這可能只是冰山一角。倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）宣布進入「重大事件」狀態，協助首都各大醫院因應住院人數的飆升。

賈維德被問及是否可以排除在耶誕節之前實施限制令，他告訴英國廣播公司電視台（BBC Television）：「我們正在評估情勢，它發展非常快速。」

賈維德說，政府正認真考慮科學家「發人深省」的建議，「幾乎每小時」就查看數據，並將在這項建議和限制令對商業、教育等方面的更廣泛影響之間找到平衡。

他表示，Omicron變異株仍有諸多不為人知之處，但若等到數據資料更明確時再去因應這一變種病毒，恐為時已晚。

超過100位與英國首相強生同屬保守黨的議員，本週稍早投票反對政府的最新防疫舉措，強生也因一連串醜聞和錯誤，面臨擔任首相以來的最大危機。

被問及強生是否太過缺乏決斷力以致無法推出進一步限制令，賈維德表示：「不，我不認為是這種情況…如果政府認為必須採取進一步行動，我們當然會向國會提出，並由國會來決定。」

英國衛生安全局（UKHSA）指出，英國各地Omicron確診病例於格林威治標準時間17日18時來到約2萬5000例，比24小時之前增加1萬多例。

賈維德表示，政府認為英格蘭現在大約60%的新COVID-19個案是染上Omicron變異株。（譯者：張璦/核稿：林治平）1101219