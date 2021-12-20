每日強暴案逾百起 南非橘背心軍團打擊性別暴力

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南非性別暴力猖獗，一群婦女響應橘背心軍團活動，挨家挨戶敲門造訪，發掘原本不會被通報的暴力案件。（法新社）

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（中央社約翰內斯堡20日綜合外電報導）一群身穿橘色背心的婦女，穿過約翰尼斯堡一處犯罪猖獗的小鎮，挨家挨戶敲門並攔住街上路人，盼能為性別暴力受害者打開一扇對外求援的門。

這個橘背心軍團正在進行艱鉅使命：對抗南非女性慘遭殺害、婦女與兒童遭到施暴的瘟疫。

法新社報導，南非性別暴力猖獗，案件情節令人毛骨悚然，是世界上對女性施暴最為嚴重的國家之一。

一名法學院女學生慘遭謀殺並被分屍，塞進行李箱。另一名女大學生被強暴，在郵局內被工業用秤重擊致死。一名有8個月身孕的婦女被吊死在樹上。

52歲的戈尼雅瑪（Juliet Ngonyama）是橘背心軍團成員之一，她說：「直到正義走上正軌之前，我們不能坐視不管。」

橘色在南非是革命的象徵。在打擊性別暴力的活動中，橘色則代表倡議人士決心遏制自疫情爆發以來，進一步惡化的暴力行徑。

橘背心軍團與居民交談時，會發掘原本不會被通報的暴力案件。她們結伴而行，無論遇到男性或女性，都會與對方交流。

她們的開場白是：「性別暴力正在從生理、經濟和心理層面，殘害女姓、兒童與男性。」

根據官方數據，南非每天通報強暴案件超過100起，平均每3小時就有一名婦女被謀殺。

最新的季度犯罪統計數據顯示，強暴案較上季成長7.1%，7月至9月間，有9556名婦女遭到強暴。

南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）11月時憤恨表示：「這些統計數據令人感到可恥。」他並將女性面對的猖獗暴力案件，描述為COVID-19之後的「第2次疾病大流行」。

南非豪登省（Gauteng）政府去年8月發起橘背心軍團活動，統籌者馬雷席拉（Senosha Malesela）說，這個活動「挨家挨戶造訪，確保接觸到在家中的受害者」。

「總體而言，我們看到愈來愈多…案件在警局立案。」

這天在約翰尼斯堡的拉比里奇鎮（Rabie Ridge），鄰居們向橘色背心軍團通報了一名遭到兄弟多次施暴的22歲婦女。

受害者因為施暴者就在附近，嚇得不敢討論細節；她提供了電話號碼，讓橘色背心軍團在稍後跟進，了解情況。

和她一樣與施暴者處於同一屋簷下的女性，最終大多前往庇護所，但南非只有約100個這樣的安全場所，且並非所有省都為其提供充足資金。

約翰尼斯堡南部雷納西亞鎮（Lenasia）的Nisaa中心於1994年4月開始營運以來，無一日沒有收容受害者。負責人馬丹齊（Gladys Mmadintsi）說：「（人數沒有）下降…現在反而更糟。」

位於開普敦的「聖安妮之家」（St. Anne's Home）總監蘭吉（Joy Lange）表示，疫情的限制，尤其是行動限制，導致更多女性尋求庇護。

她說：「處於暴力關係中的人，以前可以透過上班來逃避。」她補充，「施暴的強度」已然增加。

南非議會於今年9月通過3項法案，加強性別暴力的相關法律，但倡議人士表示，這無法解決問題根源。

非營利組織Father A Nation的創辦人威金森（Craig Wilkinson）表示，南非男性通常在沒有父親的情況下長大，且遭受暴力之苦。

他指出，由於對男子氣概的錯誤觀念以及失業情況猖獗，男性正處於「極糟局面」。

威金森說，「再多執法也無法修復破碎、受傷的男性」，僅有立法「就像給壓力鍋蓋上蓋子。還是會發生爆炸。你必須應對壓力」。他表示，男性需要再教育，需要教導他們如何運用自己的力量。

Nisaa計畫負責人迪艾伊（Sima Diai）說，針對女性的暴力是常態，使得「出面求助，以及嘗試幫助其他倖存者都變得更加困難」。（譯者：張璦/核稿：戴雅真）1101220