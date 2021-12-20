馬航MH17客機遭擊落案 荷蘭檢方起訴4嫌疑人求刑

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（中央社海牙20日綜合外電報導）荷蘭檢察官將在本週就2014年馬來西亞航空MH17客機在烏克蘭上空遭擊落事件，以謀殺這架波音777型飛機上298人的罪名，在缺席審判中對4名涉案嫌疑人求刑。

法新社報導，檢察官將在自今天起為期3天的庭訊正式提交起訴書，以謀殺馬航MH17客機上298人的罪名起訴4名涉案嫌疑人。

4名嫌疑人包括俄羅斯公民葛金（Igor Girkin）、杜賓斯基（Sergei Dubinsky）和普拉托夫（Oleg Pulatov），以及烏克蘭公民哈成科（Leonid Kharchenko）。這4人都拒絕出席荷蘭法院的審判庭。

庭訊在阿姆斯特丹史基普機場（Schiphol airport）附近一個高度維安的法院進行，預計最快2022年年底裁決。法院發言人向法新社表示，最高刑罰為終身監禁。

國際調查人員表示，2014年7月17日，馬航MH17客機飛越烏克蘭東部親俄勢力控制地區上空，遭一枚由俄羅斯軍事基地取得的山毛櫸（BUK）飛彈擊落。機上298人全部罹難。（譯者：陳怡君/核稿：林治平）1101220