疫情嚴峻倫敦取消跨年 英相拒頒限制令稱再觀察

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（中央社倫敦20日綜合外電報導）在Omicron變異株疫情持續升溫下，倫敦市長今天宣布，將取消在倫敦舉行的新年大型慶祝活動。然而英國首相強生仍力抗壓力不頒布社交活動限制，僅稱將持續審視情勢。

法新社報導，倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）表示，隨著倫敦COVID-19（2019冠狀病毒疾病）感染率創新高，他必須竭盡所能來減緩Omicron變異株疫情擴散。

沙迪克汗說：「這意味今年除夕，我們將不再於特拉法加廣場（Trafalgar Square）舉行6500人的慶祝活動。」他表示這雖然會讓很多倫敦人失望，但必須採取正確的防疫措施。

倫敦市府當局表示，將透過英國廣播公司（BBC）進行一場「壯觀的現場直播」來慶祝。

英國今天通報新增9萬1743人確診，過去一週單日新增確診人數一再刷新紀錄，大多數病例集中在倫敦，染疫住院率也在攀升。英國是歐洲疫情最嚴重的國家之一，迄今累計14萬7000多人病故。

儘管如此，英相強生（Boris Johnson）仍力抗要求在耶誕假期收緊防疫限制的壓力，僅矢言會「持續審視局勢」，但「採取進一步行動的可能性仍然存在」。

即使政府的科學顧問呼籲頒布社交限制，強生仍在內閣會議後宣布，內閣首長已決定不在即將到來的耶誕假期間限制社交活動。

他說：「如何在風險和不確定性之間取得平衡，特別是感染Omicron的住院率…我們同意應從現在開始不斷審視數據，每小時持續追蹤。」

英國政府本月稍早採取所謂的「B計畫」，即在各場合強制佩戴口罩、儘可能在家工作，以及參與大型活動必須出示疫苗護照，試圖遏阻疫情。

英國希望在月底前達成所有成年人施打追加劑的目標。但相較於一些歐洲鄰國，官方仍未針對社交活動做出政策上的改變。

儘管當局祭出B計畫並推廣施打追加劑，感染率仍持續飆升，科學和醫學顧問警告說，若再不採取進一步措施，醫療系統恐不堪重負。

根據一家主要諮詢機構上週末發布的文件，英格蘭可能會「在高峰時期見到每天至少3000人染疫住院，在2022年頭幾個月的某些情況下，結果會明顯更加惡化」。

去年耶誕節，強生不得不頒布室內社交限制引發反彈後，今年再度面臨要求他不要實施限制的強大政治壓力，特別是來自他的保守黨同志。（譯者：陳怡君/核稿：劉文瑜）1101221