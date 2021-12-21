學生領無教科書只能複印 利比亞教育部長遭逮捕

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（中央社的黎波里20日綜合外電報導）北非國家利比亞出現教科書短缺窘況，檢方今天表示，當局針對全國教科書短缺問題展開調查，教育部長遭到逮捕。

法新社報導，檢方發表聲明表示，教育部長梅格里夫（Moussa al-Megarief）「被預防性拘留，等候針對（可能的）疏失接受調查」。

聲明指出，公共檢察署已展開調查，要確定教科書印刷合約程序的情況及短缺原因，還說包括規劃部部長在內的其他幾位官員也被通緝接受訊問。

自已故獨裁者格達費（Moamer Kadhafi）時代迄今，利比亞當局向來編列專門預算，在9月學年開始時提供免費教科書給每位學生。

然而，今年有許多教科書尚未交付，迫使學生只能拿每班僅有的幾本教科書來完整複印，許多學生到12月中旬前依然沒有拿到教科書，一些文具和辦公用品商店藉機出售高價複印本來從中獲利。

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在首都的黎波里（Tripoli）一家診所擔任秘書的阿布德薩瑪（Zakiya Abdelsamad） 說：「我有3個孩子在上小學，為好幾門課分別影印教科書要花我們好幾百利比亞第納爾（dinar，1第納爾相當於新台幣6元）。」這對經濟並不寬裕的利比亞人來說是一大筆開銷。

利比亞2014年因內戰分裂為東西兩部分，課程也隨之出現不同版本；在梅格里夫被捕前，教育部曾將教科書延遲發放歸咎於統一課程的複雜過程。（譯者：陳怡君/核稿：李佩珊）1101221