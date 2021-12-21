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美日聯手破獲保險公司員工侵占案 追回比特幣贓款

2021/12/21 20:32
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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國司法部表示，他們已採取行動，歸還日本索尼人壽保險公司員工涉嫌挪用並轉換為比特幣的逾1.54億美元。

根據昨天在聖地牙哥提出的民事沒收訴訟，東京索尼人壽保險公司（Sony Life Insurance CO., Ltd.）員工石井光（Rei Ishii，音譯）5月涉嫌趁公司戶頭轉帳之際，挪用1.54億美元（約新台幣43億元）。

美國加州南區檢察官辦公室表示，這筆款項被轉至石井光在加州拉荷亞（La Jolla）的銀行帳戶，隨後他又將這筆錢換成3879枚比特幣，如今這些比特幣價值超過1.8億美元。

美國聯邦調查局（FBI）針對此案展開調查後，這筆資金於12月1日被沒收。

司法部表示：「所有可追查的比特幣都已追回並完整保存，石井也在日本面臨刑事指控。」

美國代理檢察官葛羅斯曼（Randy Grossman）說：「這個案例象徵FBI與日本執法單位合作追蹤這種虛擬貨幣的傲人成果。罪犯應該知道，你不能仰賴加密貨幣來隱藏不法所得。」（譯者：施施/核稿：劉淑琴）1101221

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