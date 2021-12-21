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世界和平日文告 教宗責各國增加軍費籲轉用於教育

2021/12/21 22:20
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（中央社梵蒂岡21日綜合外電報導）天主教教宗方濟各發表世界和平日文告表示，各國應把用於軍備的經費轉投資於教育，他並抨擊各國紛增加軍費開銷，代價是犧牲社福支出。

路透社報導，方濟各（Pope Francis）為羅馬天主教會每年1月1日慶祝「世界和平日」（World Day of Peace）發表的文告中，也呼籲在自由市場經濟和救助貧困及保護生態環境之間取得更佳的平衡。

教宗長達4頁的年度文告中，1/3的篇幅談到教育，並說全球的教育支出及培訓開支「大幅減少」，同時軍費支出則增加到超過冷戰結束時的規模，而且「看來還會不斷擴增」。

各國的軍事與教育支出比例各不相同，但是增加及削減的立場卻常常遵循各黨派的政策。

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美國智庫皮尤研究中心（Pew Research Center）2019年公布的民調顯示，在美國，84%的民主黨支持者贊成增加教育支出，共和黨支持者則是56%，而56%的共和黨支持者主張增加軍事經費，民主黨則是26%。

方濟各呼籲裁減軍備和禁止核武，並說軍事經費也應轉移用於讓COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的疫苗公平分配，以及防範日後傳染病大流行。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）1101221

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