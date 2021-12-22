遼寧艦連兩天太平洋演練起降 日本輕航艦警戒

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（中央社東京22日綜合外電報導）日本防衛省21日公布兩份「有關中國海軍艦艇等動向」通報，確認中國海軍遼寧號航艦連兩天在太平洋演練艦載機起降，日本則派等同輕航艦的出雲號直升機護衛艦警監。

防衛省統合幕僚監部發布，本月19日上午8時左右，日本海上自衛隊在沖繩縣北大東島東方約300公里外海，確認遼寧艦與一艘055型飛彈驅逐艦、一艘052D飛彈驅逐艦、兩艘054A型飛彈巡防艦及一艘901型綜合補給艦共6艘艦艇編隊。

海上自衛隊從19日上午8時左右到晚間9時左右止，捕捉到遼寧艦上戰機與直升機，分別進行起降演練的畫面。

自衛隊出動隸屬第一護衛隊的出雲號護衛艦，進行必要情蒐與警戒監視。

目前海上自衛隊正持續將出雲級護衛艦「出雲號」與「加賀號」改裝供F-35B戰機起降，成為「事實上的航空母艦」，預計2024年度以後部署。

航空自衛隊針對遼寧號艦載戰機起降，也緊急派出戰機升空因應。

海上自衛隊接著又在本月20日上午8時左右，在沖繩縣沖大東島東南方約315公里外海，確認航行中的上述6艘中國海軍艦艇。

20日上午8時左右到晚間7時左右，海上自衛隊同樣捕捉到遼寧號進行艦載戰機與直升機起降演練。

出雲號護衛艦同樣負責情蒐與警戒監視任務；航空自衛隊戰機也同樣針對艦載戰機起降緊急升空因應。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1101222