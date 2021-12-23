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幕僚確診COVID-19 賀錦麗曾密切接觸檢測陰性

2021/12/23 09:35
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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）一名幕僚昨天曾與她密切接觸，這名幕僚今天COVID-19檢測呈陽性，不過賀錦麗後來的篩檢結果呈陰性。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，賀錦麗發言人桑德斯（Symone Sanders）表示， 賀錦麗確實曾與這名幕僚有密切接觸。

桑德斯今晚在聲明中說，這名幕僚昨天、前天且「上週每天」COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢測都呈陰性後，昨天整天跟著賀錦麗，但此人今天檢測陽性。

桑德斯也表示，在得知這名幕僚檢測結果呈陽性後，賀錦麗今晨做了抗原檢測和PCR檢測，結果都呈陰性反應。

桑德斯說，賀錦麗24日和27日將再度檢測，並將「繼續她的例行行程」，包括29日晚上出發前往洛杉磯迎接新年。

白宮表示，美國總統拜登今晨再度檢測也呈陰性，他之前曾與一名近日確診的人員接觸。

拜登和賀錦麗都已完整接種疫苗，並打過追加劑。（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1101223

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