韓中副外長線上會談 肯定北京冬奧重要性

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（中央社記者廖禹揚首爾23日專電）韓、中副外長今天舉行線上會談，中方說明北京冬奧準備狀況，韓方以平昌冬奧經驗給予建議，並肯定北京繼平昌、東京後接下主辦權的重要性。外界解讀韓國可能不會加入杯葛。

韓國與中國時隔4年半舉行副外長戰略對話，由韓國外交部第一次官（副部長）崔鐘建與中國外交部副部長樂玉成進行線上會談。韓國外交部稍早發布新聞稿說明，這次會談中討論韓中關係、朝鮮半島問題，以及區域、國際情勢等議題。

樂玉成在會中說明北京冬奧準備狀況；崔鐘建則對2018年平昌冬奧、2021年東京奧運，到2022年北京冬奧，東北亞國家接連主辦奧運的重要性給予肯定，並祝福北京冬奧成功舉行。

韓聯社報導指出，在美國主導的外交抵制下，祝福北京冬奧成功舉行的發言可能被外界解讀為有意願派遣使節團出席。韓國政府至今未就是否派遣官員出席北京冬奧做出定論，韓國總統文在寅先前表示，沒有國家要求韓國加入抵制，韓方也不會考慮此事。

此外，韓國不久前臨時取消邀請行政院政務委員唐鳳演說，台灣外交部對於韓方失禮行為表達不滿。外界推測韓方可能是顧慮到中國看法而做此決定，也讓這次韓中會談舉行時機顯得敏感。

韓國外交部官員接受韓聯社訪問時，未正面回應會中是否討論到美中糾紛及台灣議題等，僅表示在區域及國際情勢方面可能有廣泛討論。外交部新聞稿中也未提及相關內容。

韓中建交屆滿30年，韓方藉此機會要求擴大實質合作，特別提及促進文化交流及確保原材物料供給，應是希望中方實質解除限韓令，並避免再次發生像近期中國出口管制導致韓國尿素短缺等問題。（編輯：馮昭）1101223