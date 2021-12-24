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日本僅允許手術流產 英藥商申請口服墮胎藥上市

2021/12/24 18:00
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（中央社東京24日綜合外電報導）口服墮胎藥RU486被全球約80個國家核准使用，台灣也已上市逾20年，不過日本至今只允許手術流產，日前終於有藥商向日本政府申請核准RU486等兩款口服墮胎藥在日本上市。

日本放送協會（NHK）報導，英國藥廠 Linepharma本月22日向日本政府申請兩款口服墮胎藥Mifepristone（台灣商品名「保諾錠」，俗稱RU486） 和Ｍisoprostol（常見商品名Cytotec，台灣稱「喜克潰錠」）在日本上市許可。

這兩款墮胎藥截至今年10月，已獲全球約80國核准使用，並在2005年被世界衛生組織（WHO）列為應以適當價格廣泛使用的「必須藥品」清單中。

Linepharma表示，臨床試驗結果顯示，這兩種墮胎藥按照順序服用，在懷孕9週內的120人中，有93%的112人在24小時內完成人工流產；其餘8人需要外科手術來協助中止懷孕。

目前日本人工流產僅限以手術進行，包括真空吸引術與子宮內搔刮術，不過WHO在2012年發布的安全流產指引中指出，搔刮術可能有傷害子宮的風險，應改為使用口服墮胎藥或真空吸引術。

與懷孕初期的人工流產手術相較，口服墮胎藥費用較便宜，對人體造成的負擔也較輕，女性團體與醫療人員認為將有助於減輕人工流產的身心負擔。

厚生勞動省將在一年內審查藥物的有效性與安全性，若獲審核通過，將是日本國內首例獲得核准的口服墮胎藥，提供手術以外的另一個人工流產選項。（譯者：顧荃/核稿：張佑之）1101224

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