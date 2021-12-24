蒲亭：中國30年內將超過美國 成全球最大經濟體

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（中央社莫斯科23日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天指出，中國正逐漸取代美國，成為全球貿易強國，未來30年內，中國經濟在各方面都將超越美國。

「今日俄羅斯」（RT）報導，蒲亭在年終記者會中指出：「如今就購買力平價而言，中國經濟規模已超越美國。」

蒲亭表示，根據所有指標，到了2035年至2050年，中國將超越美國成為世界最大經濟體。他預言，美國將失去在金融和貿易領域的主導地位。

然而蒲亭又說，西方正致力於削弱這個世界人口第一大國並扼殺其成長。美國以人權為名對2022年北京冬奧發起的抵制行動，就是企圖要確保中國超越不了競爭對手。

蒲亭抨擊，抵制冬奧的決定「令人無法接受而且錯誤」，只是「企圖要限制中國的發展」。

蒲亭在記者會稱，中國是俄羅斯的頭號夥伴；並說，「我們有高度互信的關係，這也有助於我們建立良好的商業關係」。

「我們正在安全領域相互合作，甚至正攜手研發某些高科技武器。」（譯者：張璦/核稿：張佑之）1101224