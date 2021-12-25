強烈寒流襲日本 四國九州平地可能積雪

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（中央社東京25日綜合外電報導）日本將受到幾年才會出現一次的強烈寒流影響，除靠日本海側地區預估將降下大雪外，甚至連四國及九州地方的平地都可能積雪。

日本放送協會（NHK）報導，26日就算平地也可能出現短時間強降雪，加上風勢強勁，日本氣象廳等單位特別呼籲，家住在預估可能降下大雪地區的民眾，應避免不必要及不緊急的外出行程。

氣象廳表示，受到冬季型態氣壓分布增強的影響，日本東北及北海道今天持續降雪，沿海地區等地風勢也很強勁。接下來預料將受到幾年來才會出現一次的強烈寒流影響，從北日本到西日本的沿日本海側地區，預料降雪將會增強。

根據目前預估，一直到26日上午止的24小時降雨量，新潟縣為70公分、東北及北陸地方60公分、長野縣50公分、北海道及中國地方40公分，關東北部及近畿地方也有30公分。

北陸及近畿地方等靠日本海側地區的平地，26日可能出現短時間強降雪的情況，在路上行走的車輛很可能發生因大雪動彈不得的危險性。

由於強烈寒流26日將南下到西日本太平洋側，所以包括近畿及東海地方的主要城市，甚至是四國及九州地方的平地都可能出現積雪狀況。

朝日電視台報導，北海道今天上午氣溫急速下滑，歌登町已出現日本今年冬季最低的零下27.5度低溫。

日本各地26日都將進入嚴冬，氣溫將比今天更加寒冷。這波寒流將持續到28日左右。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1101225