輝瑞COVID-19口服藥 獲韓緊急使用授權

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（中央社記者廖禹揚首爾27日專電）韓國食品醫藥品安全處今天批准美國輝瑞藥廠（Pfizer）研發COVID-19口服藥Paxlovid的緊急使用授權。這是韓國首次取得使用授權的COVID-19口服藥，最快在明年一月導入使用。

疾病管理廳22日向食藥處提出緊急使用授權審查。食藥處表示，考量確診病患增加下使用口服藥的必要性、安全性及效果的研究結果、專家諮詢會議結果，並經過公共衛生危機應對醫藥品安全管理及供給委員會審議後，決定批准。

食藥處評估，Paxlovid可有效治療感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變種病毒Omicron患者，輝瑞後續也將提交針對Omicron病毒株的試驗結果。

當局規劃最快明年一月中旬導入口服藥治療，自輝瑞購入的口服藥將分配至各地醫院、藥局，並由衛生所及地方政府配送至居家治療患者住處及生活治療中心。Paxlovid可用於症狀可能惡化為重症的12歲以上患者，孕婦使用前須經評估，哺乳期婦女用藥後須停止哺乳。

韓國政府規劃購入100.4萬人份COVID-19口服藥，中央災難安全對策本部第一次長權德喆今天表示，已簽訂60.4萬人份合約，包括與美國輝瑞的36.2萬人份及默沙東公司的24.2萬人份。

當局表示，Paxlovid可預防88至89%患者症狀惡化為重症，希望藉此有效減少死亡、重症及入院治療人數，以維持防疫及醫療體系充足量能。

韓國至今累計61萬1670例確診，全國及首都圈地區12月第4週的疫情風險評估都維持在「非常高」；非首都圈地區則在連續兩週被評為「非常高」之後降至「高」，顯示疫情仍集中於首都圈地區。

Omicron感染案例截至今天凌晨零時累計445例，包括181例境外移入及264例社區感染。（編輯：馮昭）1101227