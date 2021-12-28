英國揚言退出北愛貿易安排 歐盟示警將有嚴重後果

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（中央社記者唐佩君布魯塞爾28日專電）歐洲聯盟副主席塞夫柯維奇今天表示，英國若退出脫歐協議中的北愛爾蘭貿易安排，除對北愛爾蘭的經濟產生嚴重後果，更將對歐盟英國關係帶來巨大挫折。

根據Politico新聞網站今天報導，歐盟執行委員會（European Commission）副主席塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）接受德國媒體訪問時，對英國揚言退出「北愛爾蘭議定書」中的貿易安排發出警告。

塞夫柯維奇表示，「北愛爾蘭議定書」貿易安排是英國脫歐談判中最複雜的部分，也是整個協議的基礎，一旦失去基礎，脫歐協議系統就會崩潰，歐盟希望防止這種情況發生。

他指出，英國政府一再威脅要啟動「北愛爾蘭議定書」中的第16條機制，若英方真啟動第16條將對北愛爾蘭的經濟產生嚴重後果，危及當地的和平更將對歐盟英國關係帶來巨大挫折。

英國與和歐盟在脫歐協議中達成「北愛爾蘭議定書」，實施特殊安排，讓北愛爾蘭實際上留在歐盟關稅同盟及歐洲單一市場內，以避免北愛爾蘭與愛爾蘭建立硬邊界。但在此情況下，從英國本土送到北愛爾蘭的貨物須經檢查，以防有風險的貨物進入歐盟成員國愛爾蘭。

但自今年初英國全面脫歐以來，多家英國企業因為不滿新檢查作業規定，不是停止對北愛爾蘭的銷售，就是減少對當地銷售的品項，嚴重打亂北愛的食品及日用品供應。

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此外，雙方還對歐洲法院在北愛地區的管轄權存在嚴重分歧。歐盟認為，北愛地處歐洲單一市場當受歐洲法院管轄。英方則希望取消歐洲法院在北愛的管轄權。

英國因此要求歐盟重新談判北愛爾蘭協議，但歐盟方面拒絕後，英方揚言有意啟動協議中第16條的機制，即允許任一方因協議而受到意想不到的不利影響時，可以採取單邊行動廢除條款。歐英雙方將就北愛議題持續談判。（編輯：林治平）1101228