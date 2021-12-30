巴西東北部洪水後 氣象預報東南部暴風雨

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（中央社記者唐雅陵聖保羅29日專電）巴西東北部巴伊亞州（Bahia）近日遭暴雨襲擊，洪水淹沒100多個城市，造成至少20多人死亡、成千上萬的人無家可歸；氣象預報暴風雨將南移到聖保羅所在的東南部。

巴西國家氣象研究所（Inmet）氣象學家亞西斯（Francisco de Assis）預測，未來幾天包括31日巴伊亞和米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）北部的降雨量將減少，而戈亞斯（Goiás）、米納斯吉拉斯州中南部、聖保羅、里約熱內盧和聖埃斯皮里圖（Espírito Santo）幾州將出現大雨。

南半球時序已入夏，但由於降雨量大，巴西東南部氣溫預計將下降，31日晚間聖保羅溫度不會超過攝氏23度，預測低溫為16度。

氣象學家預測，這些地區到2022年1月2日的降雨量將在100到200毫米之間，與預期的整個12月降雨量相同，屆時聖保羅市和米納斯吉拉斯州首府好景市（Belo Horizonte）等城市可能會淹水、出現土石流。

亞西斯說，目前在巴伊亞州南部和米納斯吉拉斯州北部之間的熱氣團會向南移動，與南部正在形成的冷鋒相遇後，將出現預測的大雨。除了戈亞斯、聖保羅、米納斯吉拉斯州中西部和里約熱內盧外，聯邦特區巴西利亞的降雨量也會高於平均值。

另一方面，米納斯吉拉斯南部和聖保羅北部之間地區未來幾天的大量降雨預報，應有助於提高聖保羅主要水庫的水位。

根據聖保羅自來水廠（Sabesp）的數據，12月28日供應大聖保羅的主要水庫總容量為37.8%；2020年同一天為45.9%。

亞西斯說，如果預報的大雨未來幾天下在聖保羅都會地區主要供水系統康塔雷拉（Cantareira）的水源地，尤其是在米納斯吉拉斯州南部，肯定可挹注水庫水位。

專家說，暴雨應會集中在傍晚發生，但也可能白天就開始下大雨，就像28日在聖保羅都會地區的情況，造成大樹倒塌，多處地點淹水、土石流。（編輯：郭中翰）1101230