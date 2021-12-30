美俄談判前夕 歐盟嗆不接受俄國所開條件

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（中央社布魯塞爾29日綜合外電報導）歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾表示，無法接受俄國所開的俄烏緊張降溫條件，還強調美俄間關於安全保證的任何談判，「歐盟不能置身事外」。

政治新聞網站Politico歐洲版報導，波瑞爾（Josep Borrell）接受德國「世界報」（Die Welt）採訪時說：「若真如俄羅斯所宣告，他們有意從1月開始討論歐洲的安全架構和安全保障，那這就不光是美俄間的問題，歐盟必須參與談判。」

在烏克蘭情勢高度緊張之際，白宮今天宣布總統拜登（Joe Biden）及俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）30日將再度通話。美俄官員已預定明年1月10日在瑞士日內瓦會面，找出關鍵議題的解決之道，像核武部署及俄國向烏克蘭邊境增兵等。

莫斯科當局和北大西洋公約組織（NATO）代表接著預計於1月12日召開會議；俄羅斯和成員包含美國的歐洲安全暨合作組織（OSCE）也將於1月13日會談。

波瑞爾受訪時指出，只有在歐盟高度參與下，相關局勢的談判才有意義，因為談判牽涉整個歐洲大陸的未來。

他說：「歐洲安全攸關我方，這不僅是美俄兩國間的問題，或如莫斯科所想單單北約和俄羅斯間的事。」

波瑞爾也抨擊俄羅斯先前所開的立場清單。

他說：「這是俄國首度以真正條約的形式，將他們的議程以書面形式提出，過去從未如此。只有贏家才會直截了當說：這就是我的條件。」波瑞爾表示這些要求「完全無法接受」。

有鑒俄烏緊張局勢升溫及北約東擴進逼，莫斯科17日公布立場清單，要求北約和美國給出安全保證，並希望限制北約對烏克蘭和前蘇聯國家的影響力。

俄國開出的清單包括北約不得接受任何新成員加入該組織，也不能在前蘇聯國家建立新的軍事基地。俄方表示，此提案對其安全至關重要。（譯者：陳怡君/核稿：陳亦偉）1101230