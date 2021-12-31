更多編輯台推薦新聞：
全台跨年晚會卡司直播一次看 伍佰梁靜茹五月天陪你迎2022
生活

全台跨年晚會卡司直播一次看 伍佰梁靜茹五月天陪你迎2022

何韻詩無畏無懼 用行動唱出追尋民主這首歌
兩岸

何韻詩無畏無懼 用行動唱出追尋民主這首歌

歐元紙幣走過20年將大改造 設計師憂引發各國較勁
國際

歐元紙幣走過20年將大改造 設計師憂引發各國較勁

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
元旦連假首日國道一早順暢 注意6大地雷路段
首頁 / 國際

巴西外交部拒阿根廷援助洪災 地方首長反彈

2021/12/31 07:17
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者唐雅陵聖保羅30日專電）巴西巴伊亞州（Bahia）南部洪災急需救援，但聯邦政府拒絕接受阿根廷的人道援助，巴伊亞州長柯斯塔通過社群網路宣布，該州將直接接受幫助，無須透過外交部獲得援助。

柯斯塔（Rui Costa）今天通過社群媒體說：「儘管聯邦政府拒絕，阿根廷仍向受降雨影響的巴伊亞城鎮提供人道援助，巴伊亞將直接接受任何形式的幫助，無須通過巴西外交部。

柯斯塔說：「我們正在努力重建被毀壞的城市和房屋，集眾人之力將加快重建速度，所以此時的任何幫助都受歡迎。」

根據巴伊亞州政府，阿根廷將派遣10名水利、衛生、後勤和提供災民心理社會支持的專業人員進行協助。

巴西媒體轉述外交部發給阿根廷大使館的文件內容指出，聯邦政府的人力和財政資源充足，有2億巴西幣（約新台幣9.9億元）儲備應對緊急情況。

實際上，這2億元是巴西政府公布的一項臨時措施，用於重建各州遭受風暴破壞的道路，其中8000萬元將分配給巴伊亞州。

目前正在巴西南部聖卡塔里納州（Santa Catarina）度假的巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）今天在社群媒體發文說：「目前巴西不需要阿根廷提供的幫助，因為巴西三軍已與民防部門協調向受災地區提供此類援助。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

但波索納洛指出，聯邦政府對國際援助和捐贈持開放態度，例如外交部29日接受日本國際協力機構（JICA）捐贈的帳篷、墊子、毯子、塑料布、水箱和淨水器，這些物資將通過空運抵達巴伊亞。

到目前為止，暴風雨已在巴伊亞136個城市造成近70萬人受災，至少24人死亡，9萬多人流離失所，房屋和道路被河流洪水摧毀。根據巴伊亞州政府，這是該州過去32年來在12月的最高累積降雨量。（編輯：周永捷）1101231

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族