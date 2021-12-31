巴西外交部拒阿根廷援助洪災 地方首長反彈

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（中央社記者唐雅陵聖保羅30日專電）巴西巴伊亞州（Bahia）南部洪災急需救援，但聯邦政府拒絕接受阿根廷的人道援助，巴伊亞州長柯斯塔通過社群網路宣布，該州將直接接受幫助，無須透過外交部獲得援助。

柯斯塔（Rui Costa）今天通過社群媒體說：「儘管聯邦政府拒絕，阿根廷仍向受降雨影響的巴伊亞城鎮提供人道援助，巴伊亞將直接接受任何形式的幫助，無須通過巴西外交部。

柯斯塔說：「我們正在努力重建被毀壞的城市和房屋，集眾人之力將加快重建速度，所以此時的任何幫助都受歡迎。」

根據巴伊亞州政府，阿根廷將派遣10名水利、衛生、後勤和提供災民心理社會支持的專業人員進行協助。

巴西媒體轉述外交部發給阿根廷大使館的文件內容指出，聯邦政府的人力和財政資源充足，有2億巴西幣（約新台幣9.9億元）儲備應對緊急情況。

實際上，這2億元是巴西政府公布的一項臨時措施，用於重建各州遭受風暴破壞的道路，其中8000萬元將分配給巴伊亞州。

目前正在巴西南部聖卡塔里納州（Santa Catarina）度假的巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）今天在社群媒體發文說：「目前巴西不需要阿根廷提供的幫助，因為巴西三軍已與民防部門協調向受災地區提供此類援助。」

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但波索納洛指出，聯邦政府對國際援助和捐贈持開放態度，例如外交部29日接受日本國際協力機構（JICA）捐贈的帳篷、墊子、毯子、塑料布、水箱和淨水器，這些物資將通過空運抵達巴伊亞。

到目前為止，暴風雨已在巴伊亞136個城市造成近70萬人受災，至少24人死亡，9萬多人流離失所，房屋和道路被河流洪水摧毀。根據巴伊亞州政府，這是該州過去32年來在12月的最高累積降雨量。（編輯：周永捷）1101231