英國分析：Omicron住院風險為Delta的1/3

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦31日綜合外電報導）根據英國最近數週對100多萬個病例的分析，感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株的患者，住院風險大約是染上Delta變異株患者的1/3。

英國因高傳染力的Omicron變異株肆虐，最近確診病例激增，今天通報新增18萬9846起病例，寫下單日新高紀錄，同時住院人數也開始攀升；但政府表示，他們認為Omicron應較Delta來得溫和。

12月整月下來，需要機械式呼吸輔助病床的患者人數也維持穩定，不似前波疫情高峰那般激增。

英國衛生安全局（Health Security Agency）由英國劍橋大學的醫學研究委員會生物統計部門（Cambridge University MRC Biostatistics）協助研究，分析52萬8176起Omicron病例和57萬3012起Delta病例後，公布了這項結果。

這項研究也發現，疫苗對抗Omicron的效果很好。

衛生安全局表示：「此一分析中，在施打第2劑與第3劑疫苗後，無論是有症狀或無症狀，Omicron患者的住院風險都會降低…與未接種疫苗的Omicron病患相比，施打3劑疫苗患者的住院風險會降低81%。」

衛生安全局首席醫療顧問霍普金斯（Susan Hopkins）表示，這項分析結與其他令人鼓舞的訊息一致，但衛生服務部門可能仍要辛苦對抗如此高的傳播率。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

霍普金斯表示，在醫院嚴重程度方面，目前下結論仍言之過早，而且在Omicron傳播力擴大之下，英格蘭60歲以上族群的病例攀升，意味Omicron在未來數週仍非常可能對英國國民保健署（NHS）形成重大壓力。

根據今天更新的資料顯示，英格蘭單日住院病患有1萬2395人，比前一天1萬1542人增加，並且陡增的趨勢仍持續中；不過，此數字比起1月高峰期的3萬4000多例低了許多。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1110101