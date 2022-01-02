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疫情加天候影響 美國航空打結2600多個航班取消

2022/1/2 11:58
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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）因Omicron變異株導致Covid-19（2019冠狀病毒疾病）感染率暴增而大亂的美國空中運輸，今天由於部分地區天候不佳而使得混亂情況雪上加霜，航空客運持續受到嚴重影響。

根據追蹤網站FlightAware，截至今天下午4時30分過後不久，美國共有2604個航班取消，占全球4529個取消航班的一半以上。

此外，美國國內線班機今天有3447班次誤點，全球則有7602個航班誤點。

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最受影響的美國航空公司是西南航空（Southwest Airlines），有13%航班取消。最受影響的機場則是芝加哥機場，由於天候惡劣，加上今天下午到晚間預計會有暴風雪來襲，芝加哥機場取消的航班特別多。

全球飛航業持續受到高傳染力的Omicron變異株影響，許多機師、機組員等航空業人員因染疫無法上班，或因為接觸到感染者必須接受隔離。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110102

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