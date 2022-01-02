韓國韓流簽證多元居留 吸引外籍人才擴張影響力

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（中央社記者廖禹揚首爾2日專電）為吸引外籍科技及文化人才，韓國法務部宣布，今年將導入多項申發簽證支援制度以及開放多元居留，包括在韓國從事演藝活動者、以及「文化留學生」新設的「韓流簽證」。

韓流風靡全球同時，吸引許多抱著星夢、或是希望踏入相關產業的外國人來韓逐夢，為維持文化內容產業的豐沛人才，韓國當局也新設「韓流簽證」，發給對象更為普遍，包括在韓國從事演藝活動者，或是為學習韓國大型經紀公司產業系統而來韓留學的「文化留學生」，希望藉此提升韓流在國際舞台上的競爭力。

除韓流簽證外，韓聯社報導，法務部預計在今年實施的移民政策以引進外國技術、文化人才為核心，將強化外籍人士居留支援制度。韓國現行移民政策主要是針對較少韓國人願意從事的勞務工作，引進外籍勞工時所需簽證，今年起將擴大對可能進入高附加價值產業的外國留學生提供的移民支援。

在韓國居住的外籍人士數量從2016年起持續穩定上升，雖因疫情出現下降趨勢，根據法務部出入境及外國人政策本部統計，截至2021年，在韓國居留的外籍人士約197.5萬人，占整體人口3.82%。

截至2021年12月底，韓國國內的外國留學生約有17萬人，其中半數以上攻讀語言以外的學位。韓國當局將在今年上半年實施「優秀人才永居、歸化快速通道」，讓在韓國取得碩、博士學位的科技人才在留學簽證期滿後仍可安心求職，不必擔心簽證問題。

此外，韓國當局擬放寬對非法居留兒童的限制，將保障從小在韓國長大、具有「韓國人」意識的兒童保障受教權，目前正就從小在韓國長大、接受小學教育的兒童擬定居留制度。

對身為兒童監護人的非法居留者父母，也將放寬居留限制，詳細規定將考量兒童教育年限與社會輿論意見等條件訂定。（編輯：韋樞）1110102