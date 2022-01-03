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荷蘭新政府10日就任 閣員近半女性創紀錄

2022/1/3 01:31
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（中央社海牙2日綜合外電報導）根據即將上任的聯合政府今天公布的部會首長名單，荷蘭下屆新政府的女性首長人數將創下新紀錄。

法新社報導，29個閣員14人是女性堪稱前所未見，其中20個部長女性占10人，可說是撐起半邊天。

由4黨共組的聯合政府將在10日宣誓就職。荷蘭去年3月大選，總理呂特（Mark Rutte）贏得4連任，卻歷經創紀錄271天的磋商，終於在去年12月達成組閣協議。

中間偏右陣營的領袖、前財政部長胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）將出任外交部長，而前外交部長卡格（Sigrid Kaag）則將接替他擔任財長。針對國家財政支出，胡克斯特拉向來採取強硬立場。

財長的任命備受荷蘭民眾關注，因這個盛產鬱金香的國度是歐盟（EU）「節儉四國」（frugal four）之一，其他還包括奧地利、丹麥與瑞典。針對歐盟預算，節儉四國與其他歐盟會員國針鋒相對。

荷蘭醫院重症護理協會（Landelijk Netwerk Acute Zorg, LNAZ）主席庫帕斯（Ernst Kuipers）將接替德雍峨（Hugo de Jonge）擔任衛生部長。（譯者：曹宇帆）1110103

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