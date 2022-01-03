美國防部長確診輕症 12天前與拜登最後接觸

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（中央社記者徐薇婷華盛頓2日專電）美國國防部長奧斯汀今天表示，他上午篩檢確診COVID-19，目前症狀輕微，會在家自我隔離5天。他最後一次與總統拜登面對面接觸是12月21日，當天上午他篩檢結果為陰性。

Omicron變異株近來使美國確診激增，過去7天平均日增高達31萬6277例病例，其中不少是突破性感染，包括今天上午確診的奧斯汀（Lloyd Austin）。

奧斯汀晚間透過聲明表示，自己因為出現症狀，今天上午要求篩檢，結果為陽性。他目前症狀輕微，之後會依循醫生指示，也會遵循美國疾病管制暨預防中心（CDC）指引，在家自我隔離5天。

在他隔離期間，奧斯汀指出，他仍計劃在可能情況下，以視訊方式參與重要會議與討論，其餘事務則由副防長希克斯（Kathleen Hicks）代為處理。

奧斯汀說，得知確診後，他隨即知會自己領導團隊，也有通知總統拜登（Joe Biden）。他的下屬已著手進行接觸者追蹤工作，上週與他有接觸的人員也會進行篩檢。

奧斯汀指出，他最後一次與拜登開會是在12月21日，離他出現症狀超過一週以上，他當天上午篩檢結果為陰性。至於五角大廈，他最後一次進辦公室為12月30日，當時僅與少數幾位下屬短暫碰面，整個過程雙方都配戴口罩，保持社交距離。

奧斯汀先前已完整接種COVID-19疫苗，並於去年10月施打追加劑。奧斯汀表示，他的醫生告訴他，是疫苗讓他病情得以如此輕微，對此他十分感恩，呼籲符合資格人員盡快施打追加劑。（編輯：林憬屏）1110103