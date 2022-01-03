推特開鍘 美共和黨議員葛林違假消息政策遭停權

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）社群網站推特今天表示，美國共和黨聯邦參議員葛林（Marjorie Taylor Greene）因違反平台的疫情假消息相關政策，私人帳戶已遭永久停權。

這位喬治亞州選出的議員以直言著稱，她力挺前總統川普以及他宣稱2020年大選勝利遭竊取的說法，且因大談讓人匪夷所思的反疫苗主張並發表有關疫情的不實言論而聲名大噪。

推特表示，由於葛林屢次違反推特的疫情假消息政策，私人帳號@mtgreenee已遭關閉，官方帳號@RepMTG則不受影響。

葛林較常使用私人帳號發言。

推特在發給法新社的聲明中說：「我們永久停止了您提及的帳號（@mtgreenee），原因是屢次違反我們的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）假消息政策。」

推特並未說明葛林發表何種言論導致停權。

葛林遭停權後在Telegram上反控推特是「美國敵人，容不得實話。沒關係，我會讓美國看到，我們不需要它，該是打敗敵人的時候了」。

此次停權之前，推特就曾暫時封鎖葛林的帳號。去年8月她的帳戶遭推特停用1星期，理由是她推文稱Covid疫苗「不能」減緩病毒散布，美國食品暨藥物管理局（FDA）根本不該批准。

葛林昨天在推特發文說，美國曾嚴正看待施打疫苗致死的案例，如今卻「漠視極多人因施打疫苗致死，政府強迫接種疫苗的情況也在增加」。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1110103