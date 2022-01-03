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英國DJ違反防疫規定 紐西蘭不打算移送法辦

2022/1/3 16:47
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（中央社威靈頓3日綜合外電報導）英國DJ Dimension違反隔離檢疫規定，引發COVID-19變異株Omicron感染恐慌，但紐西蘭政府今天表示，不會將他移送法辦。

電音藝人Dimension本名艾瑟瑞吉（Robert Etheridge），他自稱先前誤解防疫規定，因而在最後篩檢陰性結果出爐前就與人群聚。

紐西蘭衛生部在聲明中說：「衛生部目前不打算將此案提交警方。本部必須權衡任何可能移送法辦行動的嚇阻效果，以及創造一個不會影響未來個案協助公衛因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的環境。」

艾瑟瑞吉去年12月30日表示，他10天隔離期包括3天待在他的住處，隔離期結束後不久檢測Omicron變異株結果出爐呈陽性反應，讓他很震驚。

據報他還沒等到隔離第9天最後檢測陰性結果出爐，就先行外出群聚。他是在去年12月16日抵達紐西蘭。

他在Instagram上說：「令我震驚和非常擔憂的是，在隔離期結束2天後，我第12天意外收到陽性檢測結果。」

艾瑟瑞吉表示，在媒體報導此事後，他收到「許多仇恨和辱罵的評論」。他說：「我想向那些因我的誤解而無意中置他們於險境的人再次道歉。」

根據紐西蘭媒體報導，目前未通報與艾瑟瑞吉外出事件有關的Omicron確診病例。

法新社報導，紐西蘭今天通報新增137例確診，自疫情爆發以來累計1萬3883例；死亡病例維持在51例。（譯者：盧映孜/核稿：陳政一）1110103

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