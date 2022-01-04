印尼稱境內煤炭供應仍吃緊 全球市場惴惴不安

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雅加達4日綜合外電報導）印尼政府明天將檢視煤炭出口禁令，今天警告國內煤炭供應依然吃緊。印尼的示警令全球市場感到不安，因驅動亞洲各大經濟體的電力供應絕大部分靠燃煤發電。

路透社報導，印尼於1日宣布本月禁止煤炭出口，以免國營的國家電力公司（Perusahaan Listrik Negara, PLN）發電機組燃煤短缺後，全球最大煤炭消費國中國的煤炭期貨價格今天飆漲。印尼是供應火力發電廠所需燃煤的主要出口國，也是中國最大的海外供煤來源。

印尼頒布的燃煤出口禁令造成諸多衝擊，首要就是價格飆漲，這將威脅中國、印度、日本及韓國等全球主要經濟體的能源安全。

自從印尼宣布禁止煤炭出口的政策以來，中國的指標燃煤期貨價格在元月交易首日漲幅達7.8%，來到每公噸712.4人民幣（約新台幣3088元），這是自去年12月20日以來的最高點，並且將是去年10月19日以來中國燃煤期貨價格最大漲勢。

印尼國家電力公司3日晚間表示，為避免大範圍停電，元月印尼還需要再增加510萬公噸的燃煤供應，目前已獲得320萬公噸。

國家電力公司警告：「危急時期還沒結束。」並說，將持續與政府和其他煤炭供應來源協調。

於此同時，印尼總統佐科威（Joko Widodo）表示，煤礦業者與液態天然氣供應商，務必優先供應國內所需，以確保印尼能源安全，才能出口至其他國家。

他還揚言，凡不遵守「國內市場義務」（Domestic Market Obligation, DMO）的煤礦業者，將撤銷他們的營業許可。這項規定要求業者必須把產量的1/4供應本土市場，每公噸價格最高70美元。

印尼財政部長穆里亞尼（Sri Mulyani Indrawati）表示，實施這道出口禁令是為了避免阻礙這個東南亞最大經濟體由COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的衝擊復甦。

不過，能源研究公司Kpler彙整的船運資料顯示，印尼的這項決策卻危及亞洲的中國、印度、日本與韓國各大經濟體，去年印尼的燃煤出口至上述國家的佔比達73%。印尼當局將在明天再度審視這道出口禁令

分析人士3日指出，若印尼延續這道禁令，印度可能得向其他來源國週轉煤碳。印尼去年煤碳出口，印度佔15%。

這可能意味著對於澳洲煤碳的需求將更高，澳洲也是亞洲國家的主要煤炭供應來源。澳洲煤炭公司Whitehaven Coal的股價今天漲幅達9.2%，創去年7月16日以來的最大幅度。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）1110104