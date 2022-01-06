日本動物園人氣虎襲保育員疑人禍 1人右手遭咬斷

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（中央社東京6日綜合外電報導）日本「那須野生動物園」昨天上午3名保育員遭園內的人氣明星老虎攻擊受傷，其中2人重傷，還有1人右手遭咬斷；發生意外原因是前一晚工作人員未確實將老虎移回室內館舍所致。

日本放送協會（NHK）、讀賣新聞、共同社等媒體報導，昨天上午8時30分左右，位於櫪木縣那須町的那須野生動物園，有3名男女保育員被園內老虎攻擊受傷送醫。其中兩名分別為26歲與22歲的女性保育員，頭部等處被老虎撕咬重傷，有1人右手遭咬斷。

攻擊保育員的老虎是11歲的雄性孟加拉虎BORUTA，體長約2公尺、體重約150公斤，因少見的黃金毛色與下垂眼受到遊客歡迎。

那須野生動物園為BORUTA報名參加日本各地動物園為虎年舉辦的「推薦老虎大獎」，還為牠拍攝宣傳短片，BORUTA一度在遊客人氣投票中暫居第一，但在意外發生後已退出比賽，影片也下架。

那須野生動物園說明，昨天上午在開園前，一名保育員準備將老虎從室內館舍移至戶外展場，保育員進入職員專用通路時卻遇到本應在館舍內的老虎而遭到攻擊；其他2名保育員聽到呼救聲趕來也遭波及受傷，另一名職員趕緊使用麻醉槍讓老虎睡著才解危。

至於老虎出現在職員專用通路的原因，是因4日晚間負責將老虎移回室內館舍的負責人，並未確實確認有讓老虎回到房內。

那須野生動物園表示，這起意外是因為老虎出現在本來不該出現的地方所造成，將會徹底查明原因，防止再次發生意外。

那須野生動物園內飼有老虎與白獅子等約70種動物，在園內放養動物共約700隻，讓遊客在園內搭乘車輛參觀，該園因此意外事件已決定暫時休園一段時間。

那須野生動物園2000年曾發生保育員遭獅子咬成重傷，1997年也發生過2名工作人員被獅子攻擊至重傷等意外。（譯者：顧荃/核稿：陳政一）1110106