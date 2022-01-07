名為Kovid與疫情撞音 印度企業家：我不是病毒

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社新德里7日綜合外電報導）「你叫什麼名字？」對一般人而言可能不是什麼特別的問題，但名為柯維．卡普（Kovid Kapoor）的印度新創旅遊企業家，因其名字與COVID「撞音」，在網路上掀起熱議。

31歲的Holidify共同創辦人卡普在推特（Twitter）自我介紹欄上澄清：「我的名字是Kovid，而我不是病毒。」

他本週發文稱，自疫情爆發以來，自己第一次到印度境外旅行，「很多人都被我的名字逗樂了」。

卡普寫道：「未來出國旅遊會很有趣！」截至今天，他這則貼文已獲得4萬次按讚和4000次轉推。

網友在評論區留下一連串笑話、迷因、訊息以及採訪要求，與此同時，傳染力高的Omicron變異株導致印度確診病例激增，這一撞名巧合讓人們得以輕鬆一下。

卡普也加入行列笑稱自己「從1990年開始Kovid陽性」，並發布一張拿著可樂娜（Corona）啤酒的照片。他表示：「我是想要多多旅行的Kovid。」

卡普告訴法新社，一夕間爆紅完全出乎他的意料，但他希望這會在旅遊業「非常困難時期」，為他的事業帶來一些能見度。

Kovid在印度是個非常少見的名字，但在印度語和梵語中意為學者或知識淵博的人，且字尾d的發音非常輕。

卡普的母親早在他出生前，就為他選了這個名字。卡普說：「這是個令人難忘、帶有美好意涵的名字。它對任何人來說，都是個引人注目的（自我）介紹，我絕不會改名。」（譯者：張璦/核稿：劉學源）1110107