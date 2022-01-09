承諾恢復文人治國 馬利軍政府再提新時間表

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（中央社馬利首都巴馬科8日綜合外電報導）西非經濟共同體（ECOWAS）即將針對馬利政治危機召開一場利害攸關的峰會，馬利軍政府今天搶先一步提出恢復文人治國的時間表。

法新社報導，西非經濟共同體各國領袖預料將在峰會上研議對馬利祭出制裁。

軍政府先前提出5年內轉由文人治國，但這個想法上週遭西非經濟共同體和馬利主要政黨聯盟否決。

西非經濟共同體調停者、奈及利亞前總統強納森（Goodluck Jonathan）上週造訪馬利期間，已要求馬利軍政府修改這項計畫。

國家電視台報導，馬利外交部長迪歐普（Abdoulaye Diop）和政府發言人邁加（Abdoulaye Maiga）今天前往迦納首都阿克拉（Accra），提交一份新提案給西非經濟共同體輪值主席、迦納總統阿庫佛艾杜（Nana Akufo-Addo）。

報導並未具體說明修改後的提案內容。

上校戈伊塔（Assimi Goita）2020年8月發動政變，將民選總統凱塔（Ibrahim Boubacar Keita）趕下台後，國際間對馬利局勢的擔憂與日俱增。

在制裁威脅下，戈伊塔隨後承諾舉行總統和立法選舉，並在2022年2月前恢復文人統治。但他2021年5月策動二次政變，迫使臨時文人政府下台，並宣布自己為臨時總統。

馬利受制於聖戰士叛亂，全國大部分地區都不在政府掌控之中。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1110109