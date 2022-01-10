准兒童打疫苗爭議 巴西當局要總統收回批評言論

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（中央社巴西利亞9日綜合外電報導）巴西國家衛生監督局先前核准讓兒童施打COVID-19疫苗，引發總統波索納洛不滿，暗指幕後有利益糾葛，國家衛生監督局致函總統，要求總統收回這番言論。

國家衛生監督局（Anvisa）致予波索納洛（Jair Bolsonaro）的信函昨晚曝光，退役少將、國家衛生監督局長托雷斯（Antonio Barra Torres）在信中表示，疫苗決策背後並沒有未公開的「利益」，要求總統支持這項聲明，或者收回先前說過的話。

波索納洛是疫苗懷疑論者，他6日批評國家衛生監督局核准讓5至11歲兒童施打輝瑞/BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗，說自己從未聽說有孩童死於COVID-19。

波索納洛接受電台訪問時表示：「這當中有什麼內幕？疫苗狂熱者有何利益？」

波索納洛說疫苗對孩童可能有副作用，但未提出證據。極右派的波索納洛說自己不打疫苗，也不斷質疑COVID-19疫苗的效力與安全性。

路透社報導，巴西國家衛生監督局與全球衛生主管機關都認為，COVID-19疫苗對5歲以上孩童安全無虞。根據國家衛生監督局的資料，巴西目前至少已有300名5至11歲孩童感染COVID-19不治。

總統府辦公室並未針對國家衛生監督局這封信函回覆置評要求。

波索納洛與軍方上週也為如何因應疫情產生歧見；軍方下令士兵接種疫苗、戴口罩、保持社交距離，並警告他們不要散布有關疫情的錯誤訊息。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1110110