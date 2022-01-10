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疫情打亂後勤 挪威軍人服役得穿前人衣襪

2022/1/10 11:09
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（中央社奧斯陸9日綜合外電報導）COVID-19疫情衝擊供應鏈，陸續反映於燃料交付與海運延宕，以及口罩、疫苗、電子零件缺貨等。挪威軍方因後勤撥補不上，要入伍者穿前人用過的內衣、胸罩、襪子等。

官方的挪威廣播公司（NRK）報導，義務役退伍後將衣襪洗淨回繳最初本是自願性質，但隨疫情導致供貨延宕，如今上級長官下令官兵退役前務必繳回所有衣物與裝備，以便清洗後交給下一批入伍者重複使用。

「華盛頓郵報」指出，北大西洋公約組織（NATO）成員的挪威2015年實施義務役，符合資格的男女需入伍，每年約有8000名新兵入伍受訓，約需服役12至19個月。

據最先披露軍裝回收計畫的國防期刊Forsvarets Forum報導，直到最近新兵都還被允許保留內衣、羊毛襪和T恤等內衣，以及頭飾和野戰靴，顯然回繳是很後來才決定的政策。

挪威軍方發言人芬貝克告訴Forsvarets Forum，回收的服裝經過清洗和檢查，有缺陷和磨損品會扔掉，輕微損壞者則修復。

義務役官兵代表艾克松（Eirik Sjohelle Eiksund）告訴挪威廣播公司，衣裝重複使用「問題叢生」，但若不這樣做，服裝短缺會讓官兵得被迫在寒冷的北方穿著滿是破洞的羊毛襪，因為他們從入伍到退伍就只會發一雙新品。

軍方後勤單位發言人表示，軍方只能先請役畢官兵歸還衣裝，以克服短缺問題。（譯者：陳亦偉）1110110

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