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印度染疫激增 第一線工作者、老人優先打追加劑

2022/1/10 20:09
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（中央社新德里10日綜合外電報導）印度今天開始向第一線工作人員及老年人施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）追加劑。在快速傳播的Omicron變異株肆虐下，印度自今年初起算，單日染疫數增至幾乎8倍。

印度今天通報新增17萬9723人確診，大部分染疫者都來自境內德里、孟買及加爾各答等大城。在這些地方，Omicron變異株已經超過Delta變異株，成為最流行的病毒株。

今天又有146人染疫死亡，自從2020年初疫情首次侵襲印度以來，不治人數已達48萬3936人。只有美國和巴西的死亡人數比巴西更多。

最近幾天，包括警察在內的數百名醫療人員和第一線工作者染疫，有媒體報導，在2月1日預算會議前，數百名議會工作人員也被檢測出呈陽性反應。

面對第三波疫情來勢洶洶，政府向超過1000萬在9個月前施打第二劑Covaxin或Covishield疫苗的人發出施打追加劑的提醒。

只有醫護人員、第一線工作者和罹患疫情以外疾病的60歲以上者，才有資格獲得政府所說的「預防性劑量」。

印度衛生部長曼達維亞（Mansukh Mandaviya）推文表示：「政府致力於優先為醫護人員和第一線工作者提供額外的安全保障。」（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1110110

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