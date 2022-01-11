白宮印太事務官員：太平洋恐最可能發生戰略意外

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）今天說，太平洋或許是全球最有可能發生「戰略意外」的地區，他這段話似乎意指中國在太平洋擴大影響力及建立基地的企圖。

康貝爾在華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）活動上說，美國在太平洋地區有龐大的道德、戰略和歷史利益，卻做得還不夠，不像澳洲和紐西蘭等其他國家那樣。

他對一個以澳洲事務為討論重點的小組說：「如果要問我哪些地方最有可能發生某些類型的戰略意外，例如建立基地或某些協議、安排，那或許會是太平洋。」

他還說，這是他「未來一兩年最關切」的問題，「而我們與澳洲、紐西蘭、日本、法國等在太平洋有利益的夥伴合作以全面提升競爭力的時間已不多」。

康貝爾未明確解釋何謂建立基地，但太平洋島國吉里巴斯的國會議員去年告訴路透社，中國擬定了計畫，要在吉里巴斯的偏遠島嶼上升級簡便機場和橋梁。吉里巴斯方面曾表示，中國的計畫非關軍事，只是要改善交通運輸和促進觀光。

吉里巴斯位於美國夏威夷州西南方約3000公里處，自第2次世界大戰以來就一直是美國的堅定盟友。路透社指出，中國在吉里巴斯的坎頓島（Kanton）上大動土木，將讓中國得以在這個島國領土上扎根。

康貝爾表示，美國和盟國必須在太平洋提升競爭力，包括對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、處理漁業問題及投資乾淨能源。

康貝爾進一步闡述他上週的說法，當時他表示，美國必須在亞洲經濟事務參與上「加強競爭力」。

他說，澳洲曾私下要美國理解，作為戰略方針一環，「我們必須發揮全面、積極、樂觀、商務和貿易的作用」。

康貝爾頌揚美國、英國和澳洲的AUKUS協議和美國、澳洲、印度、日本之間的峰會，他認為這些美國夥伴關係讓中國心生不滿。

許多印太國家將中國視為最大貿易夥伴，但也有些國家抱怨美國在前總統川普退出「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）後，於太平洋經濟事務上參與程度不足。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1110111