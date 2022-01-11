韓電子支付龍頭高層集體賣股票 公司信賴度大跌

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（中央社記者廖禹揚首爾11日專電）韓國電子支付龍頭Kakao Pay日前傳出8名高層管理人員在公司上市後集體脫手股票，此舉不只令Kakao Pay股價大跌，也讓股民對Kakao其他即將上市的相關子公司信賴盡失。

韓聯社引述韓國資訊科技（IT）業界消息報導，包括Kakao Pay現任公司代表柳永俊（譯音）與內定為下任Kakao Pay公司代表的申源根（譯音）在內的8名管理團隊成員，在去年12月10日公司編入KOSPI200指數當天，以大宗交易（Block Deal）方式出售44萬993股，被認為有損員工權益及公司前景觀感。

KOSPI200指數是韓國證券交易所以國內200大企業股票編制的指數。

柳永俊等人出售的股票是以員工認股方式取得，藉這次大量出售共賺取878億韓元（約新台幣22億元）差額。消息一出，立即引發股民與員工譁然。截至10日，Kakao Pay的母公司Kakao股價已下跌至9萬6600韓元，是去年4月以來首次跌到10萬韓元以下。

Kakao股價在去年11月22日一度達到12.9萬韓元紀錄，在短短不到2個月內，就下跌約25%。

柳永俊不久前已獲內定為下任Kakao公司代表，Kakao工會5日發起要求廢除柳永俊的代表內定，至今超過1900名員工以實名方式同意，在Kakao創社以來前所未見。

柳永俊10日已自行請辭Kakao Pay公司代表及母公司Kakao共同代表內定職位，但因經營時程因素，仍會擔任Kakao Pay代表至3月。Kakao及Kakao Pay目前尚未就其他7名管理高層今後處置表態。

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Kakao Pay這次事件不僅引發公司內部、還有韓國社會與國會對防止這類事件再次發生的討論，部分意見認為，應要求管理階層人員在一定期限內不得出售股票，以保障公司發展與員工、股東權益。

近期正在準備上市的Kakao mobility 、Kakao娛樂等Kakao子公司也受到關注。專營叫車服務Kakao T的Kakao Mobility目標今年上市，公司代表在上個月才以員工認股取得132萬股，約值130億韓元；同樣在準備上市的Kakao娛樂代表所持股份則約30萬股。（編輯：馮昭）1110111