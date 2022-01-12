韓國可能提前申請加入CPTPP 貿易代表：最早3月

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（中央社首爾12日綜合外電報導）韓聯社報導，韓國產業通商資源部通商交渉本部長呂翰九11日表示，韓國爭取在3月至4月凝聚全民共識後，正式申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

CPTPP於2018年生效，目前有11個成員國。2019年，CPTPP貿易規模佔全球的15.2%，且其成員國在韓國對外貿易中的佔比相當高，在進出口中分別佔24.8%以及23.2%。

韓國副國務總理洪楠基去年底曾表示，政府將於今年4月申請加入CPTPP，呂翰九上述發言則暗示韓國可能提早申請加入。

呂翰九表示，將從本月到下月初會見CPTPP主要成員國的經貿部長，情況不允許時則將以視訊連線進行會談，爭取各方支持韓國加入CPTPP。

呂翰九說，韓國是唯一為加入CPTPP已做好全面準備的國家，近9年來仔細研究過CPTPP的每一項條款；但他同時表示，目前難斷言韓國何時能加入CPTPP。

呂翰九自10日起訪問印度，現已與印度商工部長戈雅（Piyush Goyal）舉行過會談，雙方就重啟「韓印全面經濟夥伴關係協議」（CEPA）升級談判達成共識。（譯者：張璦/核稿：張佑之）1110112