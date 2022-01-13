韓國光州高樓外牆崩落 事發前10分鐘影片曝光[影]

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影片來源：연합뉴스 Yonhapnews

（中央社記者廖禹揚首爾13日專電）韓國光州市一棟正在施工的39層高樓日前驚傳外牆崩落意外，據稱現場人員在事發前十分鐘於頂樓拍攝到的影片今天曝光。影片中可看到灌入水泥的模具發出怪聲、陷落，可能成為查明事發原因的關鍵。

HDC現代產業開發在光州興建的住商混合大樓11日下午發生外牆等建築物崩塌事故，失蹤的6名工人目前仍生死未卜。

根據韓聯社取得的影片，掌鏡者在屋頂上拍攝水泥灌漿狀況，但不遠處的模具突然發出類似物品掉落的怪聲，畫面中也能看到地面接縫處似乎裂開，掌鏡者同時可能也感覺到不對勁，發出嘆息。

這段影片據稱是現場人員在頂樓拍攝模具設置及水泥灌漿作業現場給主管的影片，攝於11日下午3時35分，約為事發前十分鐘。

根據其他目擊者說法，現場工人完成灌漿作業並撤除防水布，但起重機方向突然傳出「砰砰」聲響，灌好水泥的地面逐漸塌陷約10公分，受到驚嚇的工人沿著樓梯驚慌逃生，還能聽到中國籍工人用口音濃重的韓文大喊：「塌了！塌了！」

從39樓匆忙逃生的工人們抵達27樓時，再次聽見巨響，這時，從23樓到38樓的大樓外牆大量崩落。

不過，專家指出，雖然影片可以看到事發前建築物逐漸崩塌的樣子，但仍不足以判斷實際造成崩塌的原因，需要進一步調查分析。

共有6名工人在這次事故中失聯，其中一人今早被發現受困於一樓及地下一樓之間樓梯欄杆處，目前現場倒塌狀況嚴重，尚無法確認該名工人的身分及生命狀況。

消防當局雖已出動大量人力與機具，但一時之間要清除從30多層樓掉下的建築殘骸實屬不易，事發至今已經過兩天，相關單位仍無法正式展開搜救工作。

目前除投入10隻搜救犬，消防當局也利用高科技儀器尋找失蹤者，昨天在26及28樓發現可能有生還者的跡象，將進一步擴大搜索。

一名從事室內裝潢工作的工人家屬對媒體表示，水泥灌漿等會使用到水的工程一般不太可能在氣溫太低時進行，「水泥顏色光看就不一樣」，而且這次工程進行速度也異常地快，「連工地旁邊的便利商店店員都在問，這棟樓怎麼會蓋得那麼快」。

尤其近日氣溫驟降，失蹤者家屬雖為家人感到憂心，也不忍太過逼迫搜救人員，而是肯定消防當局採取的搜救措施，「雖然希望能快點找到我們的家人，但也不希望再有人在搜救過程中犧牲」；同時也希望查明這次事故是否為不合理的施工要求引發的「人禍」。

光州警察廳搜查本部今天已向法院申請拘提現代產業開發管理高層等相關人員。（編輯：周永捷）1110113