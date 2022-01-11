韓光州39層施工中高樓外牆崩落 6工人失聯

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾11日專電）韓國光州市西區一處正在施工的39層高樓今天下午驚傳外牆崩落意外，多輛停放在周圍的汽車與電線桿遭高處落下的水泥塊砸毀，現場至少3人受傷送醫，6名工人失聯中。

據韓國SBS電視台報導，這起事故發生在今天下午3時50分左右，周圍停放車輛安裝的監視器畫面顯示，大樓水泥外牆從將近30層樓高處掉落時還伴隨著火光。

施工現場對面有客運站、百貨公司及大型超市，平時人車眾多，今天事故發生時，鄰近商家及顧客倉皇逃生，共有100多人因此臨時至他處避難。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

韓聯社引述警消單位說法報導，經確認現場作業人員狀況，共有6人失聯，這6名工人在事發當時原定在這棟大樓的28至31樓進行作業，但無法確定目前所在位置，且因現場可能再次出現崩塌狀況，造成搜救困難。

事發工地為HDC現代產業開發在光州興建的住商混合大樓。韓媒newsis報導，這棟大樓在2019年銷售時相當搶手，每坪售價1631萬韓元（約新台幣41萬元），預計今年4月完工，但時程可能受到這次事故影響延後。（編輯：韋樞）1110111