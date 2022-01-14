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疫情9/300

瑞典第4波疫情延燒 總理安德森也確診

2022/1/14 20:00（1/14 20:22 更新）
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Omicron變異株使瑞典面臨確診激增浪潮之際，總理安德森也確診。（圖取自facebook.com/magdalenaeandersson）
Omicron變異株使瑞典面臨確診激增浪潮之際，總理安德森也確診。（圖取自facebook.com/magdalenaeandersson）
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（中央社斯德哥爾摩14日綜合外電報導）Omicron變異株使瑞典面臨確診激增浪潮之際，總理安德森（Magdalena Andersson）的發言人今天表示，這位社會民主黨籍政府領導人COVID-19檢測呈陽性。

54歲的安德森是在本週稍早舉辦的議會辯論後，檢測出確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的數名政黨領導人之一，而瑞典國王、王后和女王儲本月也都先後確診。

瑞典第4波疫情延燒之際，這一北歐國家本月屢創單日確診新高紀錄，升高了醫療系統面臨的壓力，促使當局重新祭出許多防疫限制措施。

安德森的發言人表示：「她（安德森）遵循目前的建議，並將在家中履行職務。根據目前情況，總理感覺良好。」

瑞典衛生機構根據模型預估，目前每天達約2萬5000例確診疫情，將在本月稍晚達到頂峰，屆時瑞典單日染疫數可能來到將近7萬例。（譯者：張璦/核稿：劉學源）1110114

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