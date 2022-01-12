Omicron狂傳 德國單日新增病例逾8萬人創新高

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變異病毒Omicron在疫苗接種率低於歐洲部分國家的德國快速傳播，德國12日通報新增8萬430起病例，創下疫情爆發以來單日新高。圖為柏林泰格爾機場大型接種中心。（中央社檔案照片）

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（中央社柏林12日綜合外電報導）由於COVID-19變異病毒Omicron在疫苗接種率低於歐洲部分國家的德國快速傳播，德國今天通報新增8萬430起病例，創下疫情爆發以來單日新高。

路透社報導，先前的單日新增紀錄出現在去年11月26日，超過7萬6000人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

德國累計感染總數為766萬1811人。今天新增384人病故，累計11萬4735人染疫病歿。

隸屬德國聯邦衛生部的疾病控制及預防機構－羅伯特‧科赫研究所（Robert Koch Institute）最新數據顯示，德國至少接種過一劑COVID-19疫苗的人口比例為近75%。

德國的7天發病率自今年初以來持續攀升，今天達到每10萬人就有407.5人染疫，前一天為387.9人。7天發病率是決定防疫政策的重大衡量標準。（譯者：陳怡君/核稿：張佑之）