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日本單日新增逾1.3萬例 疑現首例Omicron死亡

2022/1/12 16:26（1/12 18:34 更新）
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日本全境12日新增COVID-19確診逾1萬3000例，是去年9月4日以來，時隔約4個月的新高。圖為大阪車站前戴口罩的通勤民眾。（共同社）
日本全境12日新增COVID-19確診逾1萬3000例，是去年9月4日以來，時隔約4個月的新高。圖為大阪車站前戴口罩的通勤民眾。（共同社）
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（中央社東京12日綜合外電報導）日本新聞網（JNN）統計，今天日本全境新增COVID-19確診逾1萬3000例，是去年9月4日以來，時隔約4個月的新高。另外，日本出現首例疑為感染Omicron變異株的死亡案例。

東京都今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）2198例，是去年9月4日以來再次單日新增超過2000例；大阪府增1711例，也是自從去年9月15日以來再次單日新增破千例。

沖繩縣新增1644例，是僅次於本月8日新增1759例的次高紀錄；愛知縣新增723例、廣島縣652例、神奈川縣548例。

另外，日本今天有多地新增病例數創當地新高，包括山口縣新增182例、長野縣167例、愛媛縣112例、和歌山縣93例等，全境疫情持續擴散。

朝日電視台報導，大阪府今天有一例80多歲男性確診COVID-19後死亡，經檢驗為Delta變異株陰性，現正進行基因分析，檢驗是否確診Omicron變異株。

若確認感染Omicron變異株，將是日本國內首例Omicron死亡病例。（譯者：顧荃/核稿：林治平）1110112

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