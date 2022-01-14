印度列車脫軌事故 官方稱6死36重傷

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（中央社記者林行健新德里14日專電）印度列車脫軌事件救援工作完成，相關鐵路部門表示已完成救援工作，事故導致6死30餘傷。

一輛編號15633列車約在昨天下午5時（台灣時間下午7時30分）在西孟加拉省（West Bengal）雅北古利鎮（Jalpaiguri）發生脫軌事故。

印度東北邊境鐵路局（Northeast Frontier Railway）這兩天接連發布的新聞稿稱，救援工作昨天深夜即已完成，有6人不幸在事件中喪生，另有36名傷勢較重者還在醫院救治。

東北邊境鐵路局稱，列車共有12節車廂脫軌，鐵路局派了另一輛列車把290名受困乘客繼續送往目的地，並為他們提供食物及飲水。

根據電視報導的畫面，部分脫軌車廂翻覆，有些則因強大的衝擊力壓到前一節車廂上。一名生還者說，感覺到一陣搖晃，之後聽到一聲巨響然後就失去意識。

鐵路局將為死者家屬提供50萬盧比（約新台幣19萬元）的慰問金、重傷者10萬盧比，輕傷者2萬5000盧比。印度總統柯文德（Ram Nath Kovind）與總理莫迪（Narendra Modi）已發表聲明表示慰問與哀悼。

印度鐵路部（Ministry of Railways）部長衛士納（Ashwini Vaishnaw）今晨到事故現場勘察，稱會成立高層級調查小組，了解意外發生的原因，並會採取措施避免事故再次發生。

救援人員推測，事故可能是因鐵軌有裂痕所致。

另方面，印度媒體報導的死傷數字與官方並不一致。今日印度報（India Today）稱，發生事故時列車上載有1053名乘客，有9人死亡、42人受傷，但未說明數字來源。

印度有著全球第4大的鐵路網，總長度12萬6511公里。上一次發生脫軌事件是去年8月25日，地點為同樣位於印度東北部的阿薩姆省（Assam），當時無人死亡。（編輯：黃自強）1110114