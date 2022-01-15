日本東京大學考場3人遭砍傷 17歲犯嫌稱書念不好想尋死

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

日本「大學入學共同測驗」東京大學考場外15日發生3人遭砍傷事件，犯嫌是家住名古屋市的17歲高二男生。（共同社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京15日綜合外電報導）日本「大學入學共同測驗」東京大學考場外今天發生3人遭砍傷事件，犯嫌是家住名古屋市的17歲高二男生。他被警方依殺人未遂罪逮捕後供稱「書念不好，想犯案尋死」。

日本今天舉行「大學入學共同測驗」，2名在東京大學考場應試的高中生及另一名在考場的70多歲男性，今天上午在東京大學校門外人行道上，遭17歲少年持刀砍傷背部，3名傷者仍在醫院治療。

日本朝日新聞引述警視廳表示，被砍傷的3人分別是住在東京都的72歲男性、住在千葉縣浦安市的18歲男高中生，及住在千葉縣市川市的18歲女高中生。

犯嫌與這兩名高中生不相識，兩名高中生無生命危險，但72歲男性目前重傷，正接受緊急手術。

實施「大學入學共同測驗」的大學入試中心表示，砍傷事件發生在東京地下鐵南北線東大前車站旁的東京大學農正門附近。

另外，東京地下鐵公司表示，今天上午8時20分左右在東大前車站驗票閘門附近，發生像鞭炮物品爆炸引發的不明原因火災，站務人員立即滅火，無人受傷。

警方表示，砍人被捕的少年坦承地鐵的火也是他所放。

讀賣新聞報導，犯嫌使用的刀子長度約15公分，他供稱是從家中攜出。

從已知資訊研判，犯嫌應是先砍傷72歲男性路人後，再砍傷兩名準備應試的高中生；3名傷者都是背部被砍傷。

TBS電視台報導，大學入試中心表示，受傷考生可在兩週後補考，如果還是無法應考的話，會再研究如何因應。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1110115