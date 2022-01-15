日本第2屆大學入學共同測驗 53萬考生疫情下應試

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（中央社東京15日綜合外電報導）就在COVID-19疫情急速擴散下，日本第2屆「大學入學共同測驗」今天登場，共有約53萬名考生報考。東京大學考場雖發生考生等人遭砍傷事件，但並未影響共同測驗舉行。

日本放送協會（NHK）報導，東京大學考場今天上午發生3人被砍傷事件，17歲犯嫌當場被逮捕，傷者都被送醫治療，共同測驗也依預訂時間舉行未受影響。

日本過去長年舉辦「大學入試中心測驗」，2021年首度以大學入學共同測驗取代大學入試中心測驗，今年邁入第2屆，今明兩天在日本677處考場舉行。

今年考生數53萬367人，考試結果預計供日本864所大學等校作為入學成績之用。

受到日本境內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐影響，如果考生考試前被匡列為密切接觸者，只要符合PCR篩檢等陰性、應試當天無症狀、不利用大眾運輸工具到考場，及在單獨房間應試等要件仍可應試。

日本政府文部科學省考量到考生如染疫或被匡列為密切接觸者無法在今天應試，也無法參加月底舉行的補考，日前罕見向各大學提出籲請，希望給予這些考生個別入學考試的補救機會。

讀賣新聞報導，今天考試科目依序為地理歷史及公民、國語（日語）、外語；16日考試科目為理科及數學。1月29日及30日將舉行補考，全日本47個都道府縣都設有考場。

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為因應疫情，作為考場的大學等單位，分別採取擴大考生座位間隔、增派醫生與護理師駐點等措施。舉辦共同測驗的大學入試中心，今年強制規定所有考生必須戴上口罩，且須包覆口鼻。

大學入試中心表示，今年考生數較去年減少4878人；而採用這項考試成績作為入學標準的國公立大學、私立大學、短期大學（類似台灣的二專）及專門職大學（職業大學），合計共有864所。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1110115