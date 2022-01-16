烏克蘭政府機構遭網路攻擊 微軟發現惡意軟體

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（中央社西雅圖15日綜合外電報導）在烏克蘭與俄羅斯情勢緊張之際，美國軟體巨擘微軟公司（Microsoft）今天在一篇部落客文章中說，公司在烏克蘭政府與民間機構的電腦系統中，發現極具破壞性的惡意軟體。

俄羅斯集結大軍在烏克蘭邊界，各界擔憂俄國恐將發動入侵行動，而西方為化解對峙局面的外交努力似乎已破局。這項網路攻擊就在此時發動，紐約時報指出，這些惡意軟體似乎等著由有心人士啟動。

微軟表示，受害的烏克蘭政府機構有些涉及提供行政部門或緊急事務部門的重大回應功能。

同樣受到影響的還有一家為公家和私人部門客戶管理網站的資訊技術公司，這些客戶包括網站最近遭到破壞的政府機構。微軟沒有指明這家資訊公司。

13日首度偵測到上述惡意軟體的微軟說，惡意軟體攻擊沒有利用微軟產品和服務中的任何漏洞。

烏克蘭政府網站13日遭到大規模網路攻擊，攻擊者警告烏克蘭人「做好最壞的打算」。攻擊造成有些網站14日無法進入，並促使烏克蘭展開調查。

微軟表示，惡意軟體偽裝成勒索軟體，如果遭到攻擊者啟動，將使遭駭的電腦系統無法運作。微軟也說，將繼續和網路安全團體合作，以找出和協助被鎖定的目標和受害者。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1110116