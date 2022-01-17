美全非裔先驅塔斯克基飛行員 傳奇成員麥吉辭世

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

美國二次世界大戰期間全非裔的塔斯克基飛行員傳奇成員麥吉16日辭世，享嵩壽102歲。美國首位非裔國防首長奧斯汀也推文哀悼。（圖取自twitter.com/SecDef）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國二次世界大戰期間全非裔的塔斯克基飛行員（Tuskegee Airman）傳奇成員麥吉（Charles McGee）今天辭世，享嵩壽102歲。麥吉服役時，雖遭遇軍隊內部種族隔離，仍堅持為國家奉獻。

法新社報導，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）推文哀悼這位知名的塔斯克基飛行員最後倖存成員之一：「我們今天痛失一位美國英雄。」奧斯汀是美國首位非裔國防首長。

「失去他，我深感悲痛，但也對他的犧牲奉獻、對後世的影響和他的堅強性格無比感激。安息吧，將軍！」

麥吉在二戰期間服役，曾參與韓戰和越戰，戎馬生涯總共出過400多趟任務。

二戰期間，美軍的部隊單位和訓練實施種族隔離政策，軍事設施也是如此。

1941年，國會下令美國陸軍航空團（Army Air Corps）推出一個全非裔戰鬥單位。阿拉巴馬州塔斯克基（Tuskegee）新軍事基地因此開始訓練非裔男性成為飛行員和技師。

對於這個基地的成就，以及如何協助為美國軍隊內部全面整合鋪路，麥吉在數十年之後，仍深感驕傲。

麥吉接受美國歷史頻道（American History TV）訪問時表示：「不要讓環境成為一事無成的藉口。我們大可以低著頭說，『他們侮辱我，他們不喜歡我』，然後說我沒辦法做大事就離開，不為國家出力。但這樣又能達成什麼？」

麥吉說，塔斯克基飛行員的表現「幫助改變了國家」。

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）上月在麥吉102歲生日時，打電話向他祝壽，感謝他為國奉獻。賀錦麗說，麥吉在婚後一天即入伍從軍。

2007年，麥吉和其他倖存的塔斯克基飛行員成員獲頒國會金質獎章（Congressional Gold Medal），表彰他們「獨特的從軍紀錄，啟發軍隊的革命性改革」。

2020年，麥吉獲邀出席時任美國總統川普（Donald Trump）的國情咨文演說，當時全場起立鼓掌歡迎他。麥吉也獲川普拔擢為准將。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110117