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棒球漫畫大飯桶作者水島新司逝世 享壽82歲

2022/1/17 12:01（1/17 13:10 更新）
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日本漫畫家水島新司因肺炎逝世，享壽82歲。圖為2004年新潟縣中越地震支援災民活動中，水島新司畫下漫畫「安武先生（あぶさん）」主角並寫上「福岡軟銀鷹」。（共同社）
日本漫畫家水島新司因肺炎逝世，享壽82歲。圖為2004年新潟縣中越地震支援災民活動中，水島新司畫下漫畫「安武先生（あぶさん）」主角並寫上「福岡軟銀鷹」。（共同社）
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（中央社東京17日綜合外電報導）日本漫畫家水島新司本月10日因肺炎在東京都內的醫院逝世，享壽82歲。水島繪有多部以棒球為題材的作品，包括長青漫畫「大飯桶」、「野球狂之詩」等。

水島新司繪有多部以棒球為題材的作品，包括長青漫畫大飯桶、野球狂之詩等。圖為大飯桶封面。（圖取自秋田書店網頁akitashoten.co.jp）
水島新司繪有多部以棒球為題材的作品，包括長青漫畫大飯桶、野球狂之詩等。圖為大飯桶封面。（圖取自秋田書店網頁akitashoten.co.jp）

日本放送協會（NHK）報導，水島新司出生於新潟市，1958年漫畫家出道，出版多部以棒球為主題的作品。

水島的代表作是1972年開始連載的「大飯桶」，描述活躍於甲子園的高中棒球選手山田太郎，這部作品系列作連載長達40多年，至2018年完結，共出版205集，擁有許多跨世代的讀者。

水島因多年來的功績，2005年獲日本政府頒授紫綬褒章，2014年獲頒旭日小綬章。

「大飯桶」結束連載2年後，水島在2020年宣布從漫畫家退休，他當時說，自己從18歲起當漫畫家，努力了63年，決定該退休。（譯者：顧荃/核稿：蔡佳敏）1110117

水島新司繪有多部以棒球為題材的作品，包含安武先生（あぶさん）。（共同社）
水島新司繪有多部以棒球為題材的作品，包含安武先生（あぶさん）。（共同社）
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